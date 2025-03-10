Один член экипажа числится пропавшим после столкновения двух судов у берегов Британии

Фото: AP Photo/Jon Super

Один член экипажа контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером Stena Immaculate у берегов Британии, числится пропавшим. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на компанию-владельца корабля Ernst Russ.

"13 из 14 членов экипажа Solong были в безопасности доставлены на берег. Усилия по поиску пропавшего члена экипажа продолжаются", – говорится в заявлении.

При этом ранее сообщалось, что все 37 моряков с танкера и контейнеровоза были спасены.

Контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира 10 марта в 12:48 по московскому времени. В результате оба судна загорелись.

После столкновения на нефтяном танкере прогремела серия взрывов. В результате аварии было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, из-за чего произошло возгорание.