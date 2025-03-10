Lloyd's List: столкнувшееся с танкером в Северном море судно перевозило цианид натрия

10 марта, 20:38Происшествия
Фото: телеграм-канал Baza
Контейнеровоз Solong под флагом Португалии, столкнувшийся в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США, перевозил ядовитый цианистый натрий. Об этом сообщает журнал Lloyd's List.
По информации издания, на борту Solong находятся 15 контейнеров с ядовитым веществом.
Инцидент произошел у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира 10 марта в 12:48 по московскому времени. Оба судна загорелись.
После столкновения на нефтяном танкере прогремела серия взрывов. В результате аварии было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, из-за чего произошло возгорание топлива.
При этом все 37 моряков с танкера и контейнеровоза были спасены.