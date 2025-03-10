Взрывы произошли на танкере после столкновения у берегов Британии

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На борту танкера Stena Immaculate, столкнувшегося с контейнеровозом Solong у берегов Великобритании, прогремела серия взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Crowley.

В результате столкновения было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, из-за чего произошло возгорание топлива. Экипаж танкера эвакуирован.

Stena Immaculate под флагом США и Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира 10 марта в 12:48 по московскому времени. В результате ЧП пострадали 32 человека, оба судна загорелись.

Ранее в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз. В результате аварии в море вылилась загрязненная вода. Инцидент произошел примерно в девяти километрах от берега стамбульского района Бейликдюзю.