10 марта, 18:26Происшествия
Взрывы произошли на танкере после столкновения у берегов Британии
Фото: телеграм-канал Baza
На борту танкера Stena Immaculate, столкнувшегося с контейнеровозом Solong у берегов Великобритании, прогремела серия взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Crowley.
В результате столкновения было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, из-за чего произошло возгорание топлива. Экипаж танкера эвакуирован.
Stena Immaculate под флагом США и Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира 10 марта в 12:48 по московскому времени. В результате ЧП пострадали 32 человека, оба судна загорелись.
Ранее в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз. В результате аварии в море вылилась загрязненная вода. Инцидент произошел примерно в девяти километрах от берега стамбульского района Бейликдюзю.