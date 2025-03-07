IHA: контейнеровоз столкнулся с танкером у берегов Стамбула

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Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула, в результате чего вылилась загрязненная вода. Об этом сообщило агентство IHA.

Инцидент произошел примерно в девяти километрах от берега стамбульского района Бейликдюзю на западе города, когда контейнеровоз Orita врезался в стоявший на якоре танкер Mia.

"В результате столкновения лопнул балластный танк танкера, в море вылилась загрязненная вода", – говорится в сообщении.

При этом пострадавших нет. Службы береговой охраны предприняли меры для ликвидации последствий случившегося. К месту ЧП были направлены буксиры.

Согласно данным портала MarineTraffic, танкер Mia ходит под флагом Гайаны, а контейнеровоз Orita – под флагом Панамы.

Ранее американский военный танкер-заправщик получил повреждения при столкновении с неустановленным неподвижным объектом в Аравийском море. Отмечалось, что USNS Big Horn находился около берегов Омана, после чего его отбуксировали в ближайший порт.

Между тем пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.

