BI: танкер ВМС США столкнулся с неустановленным объектом в Аравийском море

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Танкер-заправщик ВМС США получил повреждения при столкновении с неустановленным неподвижным объектом в Аравийском море. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источник.

Уточняется, что речь идет о судне USNS Big Horn. Никто из членов экипажа не пострадал.

Во вторник, 24 сентября, танкер находился около берегов Омана, после чего буксиры приступили к его буксировке в близлежащий порт.

Более подробная инфомация о масштабе повреждений и причинах случившегося пока неизвестна. По данным издания, данное судно имеет ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.

В июле авария произошла на эсминце Sahand ВМС армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган на берегу Персидского залива.

Одной из причин стала неисправность балансировочной цистерны корабля. Второй версией ЧП было проникновение воды после ремонта вала фрегата. В результате аварии пострадали несколько человек, их госпитализировали.