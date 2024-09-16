Исследовательское судно "Академик Николай Страхов" застряло в Карском море

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Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" Института океанологии РАН ожидает помощи после остановки двигателя в Карском море 5 сентября. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замдиректора по флоту, главу Центра морских экспедиционных исследований ИО РАН Дениса Злыгостева.

По его словам, у судна вышел из строя шестой цилиндр, в связи с чем пришлось остановить работу главного двигателя.

"Силами судового экипажа причину неисправности установить не смогли. Сначала пытались установить причину с целью ее устранения. После того как стало понятно, что это не удастся, начали искать подходящий буксир", – добавил Злыгостев.

Спасательная операция российского судна начнется с 18 сентября, отметил специалист. В ИО РАН добавили, что целью экспедиции было исследование верхней осадочной толщи, рельефа морского дна и природных георисков в арктических морях России.

Ранее в Костроме танкер, следовавший из Татарстана в Ярославль, столкнулся с железнодорожным мостом на Волге. В результате столкновения никто не пострадал. Задержек в движении по ж/д мосту и розлива топлива также не было.

Еще один инцидент произошел на реке Дон, в районе Елизаветинского переката в Ростовской области. Здесь произошло столкновение двух теплоходов. В результате произошедшего пострадавших и разлива нефтепродуктов не было.