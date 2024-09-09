В России обсуждают создание сети плавучих заправок для маломерных судов

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Развитие сети заправочных станций, включая плавучие, является необходимым условием для развития внутреннего туризма. Речной транспорт представляет собой наиболее экономичный способ перевозки пассажиров и грузов, сообщили в "Известиях" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

В настоящее время в стране существует ограниченное количество заправок для крупных судов. Однако инфраструктура не обеспечивает необходимого количества заправок для маломерных судов, отметили в министерстве экономического развития.

"В целях упрощения создания плавучих заправок судов на воде (ПЗС) ведомство предлагает закрепить статус плавучих заправок судов на воде (ПЗС) и снять ограничения по их размещению", – ответили в ведомстве на просьбу представителей бизнеса об увеличении заправок для малоразмерных судов.

В министерстве предложили изменить технический регламент и предусмотреть в правилах строительства марин соответствующий раздел по строительству плавучих заправочных станций.

Развитие сети заправок, в том числе плавучих, является необходимым условием для развития внутреннего туризма. Речной транспорт является самым дешевым для перевозки пассажиров и грузов. Однако инфраструктура не имеет единых реестров и маршрутов, что мешает планировке установки АЗС.

В свою очередь, развитие внутреннего туризма может стать стимулом для увеличения объемов пассажирских перевозок по рекам, говорится в материале. В 2024 году российские верфи планируют выпустить 74 гражданских судна.

Для реализации этих планов необходимо развивать инфраструктуру заправок. В России существует система бункеровки для крупных судов, но инфраструктура для малотоннажного водного транспорта, таких как яхты или лодки, практически отсутствует. Владельцы такого транспорта вынуждены заправляться из канистр.

Одной из основных проблем развития заправок для маломерных судов является несовершенство законодательства в области экологии. Например, сегодня с одной и той же АЗС нельзя одновременно заправлять наземный и водный транспорт. Об этом рассказал гендиректор предприятия по производству заправочного оборудования Эдуард Анимаев.

Член экспертного совета комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Тортев отметил еще одну проблему – необходимость соответствия проектов по строительству заправок требованиям, предъявляемым к морским терминалам по перевалке нефтепродуктов. Это сложный процесс согласований в различных инстанциях.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что решить проблему можно путем установки мобильных заправок или заправок контейнерного типа.

Глава НТС подчеркнул, что для успешного развития инфраструктуры необходимо плотное взаимодействие бизнеса с органами государственной власти. Операторам необходимо предоставить места для установки заправок и помощь в упрощении бюрократических процедур.

Член объединения производителей и продавцов энергоресурсов Дмитрий Гусев заключил, что вопрос плавучих заправок может быть решен силами бизнеса. По его мнению, нет необходимости создавать масштабные федеральные программы.

В сентябре в Москве открылись 4 новых причала для речного электротранспорта. Столичным речным транспортом смогут воспользоваться жители районов Пресненского, Даниловского, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

Между тем к 2025 году электрофлот Москвы увеличится практически в 1,5 раза. В столице начнут курсировать 10 маршрутных судов среди 5 новых причалов.