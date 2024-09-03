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03 сентября, 23:15

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Собянин: жители еще 4 районов Москвы получили доступ к речному электротранспорту

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Четыре новых причала регулярного речного электротранспорта открылись в Москве. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на первом маршруте открылся причал Краснопресненский парк. А благодаря трем дополнительным остановкам на втором речном маршруте транспортом смогут пользоваться жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

Также сообщается, что на электросудах изменилась стоимость проезда. Теперь по карте "Тройка" цена составит от 300 до 450 рублей в зависимости от дня недели. Также скорректировали тарифы для оплаты по банковской карте и биометрии.

Подробнее обо всех изменениях – в эфире телеканала Москва 24.

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