Реабилитация Перекопского пруда началась в ЮЗАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве приступили к работам по реабилитации Перекопского пруда, который находится в сквере-музее Зюзинской волости. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"На дне накопились иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет разрушения. Принято решение провести комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", – добавил вице-мэр.

Специалисты избавятся от 350 кубометров отложений, приведут в порядок ложе пруда и свыше 200 метров береговой линии. Здесь на площади около 240 "квадратов" оборудуют три зоны биоплато, ряжевую стенку берега и откосную с отсыпкой щебня. Также планируется отремонтировать покрытие дорожки и лестничных сходов. На биоплато высадят свыше 4 тысяч водных растений.

Обследование прудов регулярно проводят в столице. Во время обсуждений реабилитации водоемов учитывается мнение жителей. В этом году в порядок приведут более 20 прудов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года правительство Москвы уделяет огромное внимание формированию качественной городской среды. Данная задача останется приоритетом и на ближайшие годы.

Мэр подчеркнул, что в столице дворы, парки, набережные, безопасные улицы, яркий свет в вечернее время, безграничные возможности для отдыха и досуга создают комфорт повседневности для 13 миллионов горожан, а также привлекают туристов.