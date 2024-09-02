Депутат МГД Мельникова рассказала, что Изютинский пруд заполнили водой

Фото: Тимофей Мелентьев

В Нагорном районе завершается реконструкция Изютинского пруда на Черноморском бульваре. Уже в сентябре водоем откроют для свободного посещения, сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

Работы по восстановлению Изютинского пруда начались после коллективного обращения жителей Нагорного района, которое Ольга Мельникова передала в префектуру ЮАО Москвы. В мае подрядная организация приступила к очистке водоема и берегоукреплению.

"Хочу отметить бережное отношение подрядчика к береговой растительности: каждое дерево было огорожено защитными конструкциями. После расчистки дна и укрепления береговой полосы рабочие заполнили пруд водой. Сейчас идет завершающая фаза благоустройства: на берегу укладываются окатанные камни, высаживаются декоративные растения", – рассказала Мельникова.

Она отметила, что после того, как вода отстоится и приобретет необходимый химический состав, в водоем вновь заселят рыбу. Жители смогут гулять по берегам обновленного Изютинского пруда уже через пару недель.

"Мы с командой неоднократно инспектировали ход благоустройства, общались с подрядчиками. Работа действительно проведена серьезная: дно было основательно прочищено экскаватором, для укрепления берега созданы габионы, завершается оборудование биоплато для водоплавающих птиц и земноводных. Исполнителю удалось опередить график, что не отразилось на качестве работ", – подчеркнула Мельникова.

Ранее сообщалось, что в Южном округе Москвы будут проведены работы по реконструкции Борисовской плотины – одного из самых старинных гидротехнических сооружений Европы. В настоящее время специалисты ГУП "Мосводосток" разрабатывают проектно-сметную документацию для выполнения работ по бережной реставрации плотины.

Проект предусматривает ремонт водопропускных сооружений, полное восстановление белокаменной кладки тела 400-летней плотины, необходимую планировку, укрепление откосов и другие работы.

