Лисовенко проверил в Лосиноостровском районе ход благоустройства территорий детских садов

Фото: Софья Быкова

В первой декаде сентября планируется завершить работы комплексного благоустройства территорий двух детских садов в Лосиноостровском районе на Тайнинской и Норильской улицах. Оба проекта реализуются в рамках городской программы "Столичное образование".

Общественный инспектор СВАО по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексей Лисовенко вместе с представителями инициативной группы местных жителей проинспектировали ход выполнения работ. Масштабы благоустройства впечатляют. Территории дошкольных учреждений преобразились до неузнаваемости.

Благодаря оригинальным планировочным решениям они превратились в настоящие сказочные городки, в которых малышей и их родителей будут приветствовать большие ростовые фигуры персонажей из "Смешариков". Их установят в самом конце работ.

По своему дизайну территории детских садов напоминают планировку пятизвездочных курортных отелей. В южном направлении от главных зданий двумя расширяющимися полукружьями расходятся просторные веранды с игровыми площадками. Входные группы и главные аллеи оформлены ажурными арочными конструкциями.

На территориях полностью заменили асфальт, между детскими площадками и игровыми локациями проложили тротуары. Установлены новые красивые павильоны, десятки игровых малых архитектурных форм и комплексов. Изюминками проектов стали игровые метеостанции и музыкальные площадки с пан-флейтой, металлофоном, глюкофоном, барабанной установкой и другими музыкальными инструментами.

С северной стороны зданий на просторных газонах оборудованы спортивные зоны для занятия физкультурой. Родители смогут ожидать своих детей на длинных лавочках-змейках недалеко от корпусов. На территории детского сада по Норильской улице, доме 6, корпусе 1, осталось наполнить песочницы, уложить второй слой прорезиненных покрытий игровых зон, смонтировать метеостанцию и музыкальную площадку, установить ограждение, поставить ростовые фигуры сказочных персонажей.

На Тайнинской улице, доме 22, корпусе 1, ограждение уже монтируется. Осталось засеять газоны, уложить второй слой резинового покрытия и поставить "Смешариков".

"Современные подходы и технологии благоустройства территорий детских садов впечатляют. В Москве реализуется уникальный, не имеющий аналогов стандарт городского образования. Здесь созданы все условия для воспитания и всестороннего развития малышей: культурного и физического. Жители Лосиноостровского очень рады, что их дети смогут ходить в такие сказочные садики. И более всего радует то, что к новому стандарту в обозримом будущем будут приведены все дошкольные и учебные заведения округа", – сказал общественный инспектор СВАО по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексей Лисовенко.

Ранее сообщалось, что специалисты выполнили ряд работ по вопросам ЖКХ и благоустройства на территории ЖК "Михайловский парк". В жилом комплексе были устранены недостатки в работе пожарной сигнализации. Также решены вопросы по поводу обустройства контейнерной площадки возле двух корпусов. Помимо этого, специалисты отремонтировали и ворота подземного паркинга.