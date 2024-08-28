В ЖК "Михайловский парк" выполнили ряд работ по благоустройству по просьбам жителей

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Герой России, заместитель председателя общественного совета Рязанского района Аркадий Корольков сообщил, что специалисты выполнили ряд работ по вопросам ЖКХ и благоустройства на территории ЖК "Михайловский парк".

О недостатках жители рассказали Королькову на встречах, состоявшихся в июле. Он взял решение вопросов под собственный контроль.

"По просьбам жителей специалисты устранили недостатки в работе пожарной сигнализации. Были вопросы по поводу обустройства контейнерной площадки возле двух корпусов – их также удалось решить. Отремонтировали и ворота подземного паркинга", – рассказал Корольков.

Также специалисты, в соответствии с пожеланиями жителей, заасфальтировали "народную тропу". На детских площадках привели в порядок газоны – теперь и траву, и высаженные туи на территории жилого комплекса регулярно поливают. Часть вопросов еще предстоит решить. В их числе – увеличение числа парковочных мест для автомобилей жителей "Михайловского парка", а также проработка дорожного движения на территории ЖК.

Ранее в Москве начались работы по благоустройству территории рядом с общеобразовательной школой "Спектр" на улице Гурьянова в Печатниках. Сейчас идет демонтаж старого тротуара, затем уложат новое покрытие. Также здесь планируется ремонт газона. Помимо асфальтового покрытия, будет заменен бордюрный камень. Кроме того, в школе "Спектр" сейчас проходят работы по капитальному ремонту. Здание находится в глубине жилого массива.

