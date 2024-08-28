Депутат МГД Стебенкова: началось благоустройство территории возле школы "Спектр"

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В Москве начались работы по благоустройству территории рядом с общеобразовательной школой "Спектр" на улице Гурьянова в Печатниках. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

"Специалисты активно включились в работу. Сейчас идет демонтаж старого тротуара, затем уложат новое покрытие. Также здесь планируется ремонт газона. Помимо асфальтового покрытия, будет заменен бордюрный камень. Сделают съезды с тротуаров для лиц с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками. Обещали установить неровности на проезжей части, чтобы снизить скорость передвижения автотранспорта", – рассказала Стебенкова.

В школе "Спектр" сейчас проходят работы по капитальному ремонту. Здание находится в глубине жилого массива.

Летом нынешнего года родители учеников школы и жители соседних домов попросили Стебенкову посодействовать в обновлении территории. В первую очередь людей беспокоили подходы к школе и их безопасность. Стебенкова обратилась к властям района Печатники и Юго-Восточного округа. После этого было принято решение об установке "лежачих полицейских", а также о создании полноценной тротуарной зоны возле школы. Благоустраивают также территорию с детским садом, который находится рядом со школой.

Всего в этом году были благоустроены более 120 школ и детских садов. Специалисты во время летних каникул обновляют не только детские, но и спортивные площадки. В этих местах меняют покрытие и оборудование, делают тематические игровые зоны, а также ставят новое освещение и видеонаблюдение.

