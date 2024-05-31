Строительство третьего этажа школы завершается в Лефортове

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В здании школы на улице Золоторожский Вал в Лефортове завершается строительство монолитных конструкций третьего этажа. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя Депстроя, площадь нового четырехэтажного учебного учреждения превысит 18 тысяч квадратных метров. В школе оборудуют кабинеты основ и принципов программирования, иностранного языка, а также лабораторно-исследовательские комплексы для естественно-научных дисциплин.

Загрутдинов добавил, что в образовательном заведении обустроят кабинет робототехники с возможностью функционального деления на зоны с помощью раздвижных трансформируемых перегородок. В школе разместят медиатеку с местами для индивидуальной и групповой работы.

Глава департамента отметил, что фасады здания сделают монохромными. Их выполнят в трех основных цветах – белом, сером и черном. Такое решение осуществят в соответствии с цветовой гаммой прилегающих жилых домов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 2011 года в Москве построили свыше 180 школ по индивидуальным проектам. Почти в каждое здание оснастили кабинетами 3D-моделирования и робототехники, а также кино- и фотолабораториями, вокальными и хореографическими студиями.