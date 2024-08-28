Лисовенко рассказал о перспективах развития в СВАО инфраструктуры для дрессировки собак

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Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко рассказал о важности развития на северо-востоке столицы инклюзивных проектов по дрессировке собак-поводырей. По его словам, СВАО лидирует по количеству обустроенных площадок нового типа для выгула и дрессировки собак. И работа в этом направлении продолжается.

Лисовенко посетил фестиваль "Три шага к победе", который прошел в Кинологическом парке образовательного центра Российской кинологической федерации в Бабушкинском районе. Соорганизаторами этого мероприятия для четверолапых помощников людей с проблемами зрения и опорно-двигательного аппарата выступили общественные организации, кинологические школы и клубы.

В рамках фестиваля организаторы провели конкурс-троеборье: по послушанию, трюковой дрессировке и танцам с собаками. Участниками стали люди с инвалидностью и их питомцы из шести регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Московской, Ивановской и Кемеровской областей. Фестиваль длился более 4 часов. Судьям было непросто определить победителей, поскольку все хвостатые участники поражали зрителей своим мастерством и неподражаемым обаянием.

Как отметил Лисовенко, несмотря на сложные решения жюри, в конкурсе не было проигравших. Все участники являются победителями, ведь, несмотря на свои физические недуги, люди продолжают вести активную жизнь, окруженные любовью и заботой самых преданных четверолапых помощников. Он отметил, что с каждым годом Москва становится еще более комфортной для проживания и активного досуга людей с ограниченными физическими возможностями.

Для инвалидов по зрению собаки-поводыри являются не просто друзьями. Они заменяют им глаза и согревают их души теплом. Для дрессировки собак-поводырей создается самая современная инфраструктура.

"В 2021 году в Москве стартовал проект "Питомцы в Москве", предусматривающий обустройство тренировочных и выгульных площадок нового типа. На этих современных локациях созданы все необходимые условия для воспитания кинологами собак-поводырей. СВАО лидирует по количеству таких пространств. За три года обустроено 12 площадок, и до конца 2024 года откроются еще три: в сквере вдоль проезда Серебрякова, на пересечении Новоалексеевской и Маломосковской улиц, в сквере по Северному бульвару. Московский дом общественных организаций поддерживает и активно участвует в реализации всех инклюзивных проектов. Они чрезвычайно важны. Убежден, что в обозримой перспективе Москва станет ведущей мировой столицей по качеству жизни людей с инвалидностью", – сказал директор Московского дома общественных организаций.

Ранее жители района Хорошёво-Мнёвники и директор Московского зоопарка Светлана Акулова встретились для обсуждения возможных вариантов благоустройства площадки для выгула собак на Карамышевской набережной. По итогам встречи был составлен документ с перечнем всех требований к будущей площадке.

