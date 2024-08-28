Депутат МГД Герасимов оценил обновляемую зону отдыха у храма в Крылатском

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В среду, 28 августа, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов посетил территорию рядом с храмом на Рублевском шоссе, владении 54, где завершаются комплексные работы по благоустройству. Они включают в себя обновление тротуаров, лестницы, установку новых скамеек и урн.

Уже созданы зоны отдыха и возведена детская горка, что сделало пространство около храма в честь святого равноапостольного князя Владимира привлекательным и удобным для крылатчан всех возрастов. Также здесь высадят деревья разных пород – осенью, в соответствующее условиям посадки время.

"Важно, чтобы прилегающие к территориям храмов Москвы были не только красивыми, но и функциональными, комфортными. Мы видим, что здесь это удается в полной мере. Лично убедился: работы выполняются качественно", – отметил Герасимов.

Также крылатчане, которые тоже смогли убедиться в качестве выполняемых работ, с удовольствием приняли участие в мероприятиях, приуроченных к праздникам Яблочного и Медового Спаса, и разнообразных активностях.

Ранее сообщалось, что проект благоустройства Покровского парка совпал с ожиданиями москвичей. Основные пожелания жителей выполнены, сказал летчик-космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. В парке появились новые места отдыха, обновлены спортивные и детские площадки. Также Покровский парк преобразился благодаря столичным властям, которые уделяют внимание озеленению, благоустройству и созданию новых зеленых зон отдыха, добавил Артемьев.