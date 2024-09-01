Жители Орехова-Борисова хотят возродить исторический дом культуры

Фото: Иван Акифьев

Депутат Мосгордумы Степан Орлов предложил возродить культурную деятельность в здании бывшего ДК "Борисово", которое находится в аварийном состоянии. С просьбой рассмотреть возможность выкупа городом и передачи его столичному департаменту культуры он обратился к Сергею Собянину.



Степан Орлов отметил в обращении, что здание ДК "Борисово" расположено в районе Орехово-Борисово Северное в непосредственной близости от храма Живоначальной Троицы, живописного парка "Борисовские пруды" и Борисовской плотины, построенной в XVI веке по указу Бориса Годунова.

"Дом культуры был построен в 1953 году на территории села Борисово. Как бы сейчас сказали, это было флагманское культурное учреждение села и соседних населенных пунктов. Здесь имелись: зрительный зал на 300 с лишним мест, просторное фойе, библиотека, читальный зал. Автор проекта – известный советский архитектор Виктор Калмыков", – отметил Степан Орлов.

По его словам, сейчас здание дома культуры – в частной собственности. К сожалению, оно не используется по назначению и находится в аварийном состоянии.

"Вместе с активистами округа мы обратились к Сергею Собянину с просьбой выкупить и передать здание городу, взяв его на баланс департамента культуры Москвы. Жители хотят, чтобы в стенах этого исторического здания вновь закипела культурная жизнь. Мы верим в возрождение ДК "Борисово" в своем прежнем качестве", – отметил Степан Орлов.

Ранее Орлов заявил, что в ЮАО проведут работы по реконструкции Борисовской плотины. По его словам, он уже получил официальный ответ от заммэра Петра Бирюкова с положительным решением вопроса. Проект предусматривает основательный ремонт водопропускных сооружений, полное восстановление белокаменной кладки тела 400-летней плотины, необходимую планировку и укрепление откосов. Сроки работ будут определены в 2025 году, добавил депутат МГД.