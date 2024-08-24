Степан Орлов: "Орловка" после ремонта стала мультиформатным культурным центром ЮАО

Фото: Иван Акифьев

Библиотеки района Орехово-Борисово превращаются в библиоцентры XXI века, открывающие совершенно новые возможности для горожан. Об этом Агентству "Москва" рассказал вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов в рамках ежегодного мероприятия "Ночь кино" в библиотеке №147.

Зрителям продемонстрировали новинки российского кинематографа: сказку "По щучьему велению", "Сто лет тому вперед" (сюжет легендарного Кира Булычева) и "Воздух" – о молодых летчицах, защищавших небо над блокадным Ленинградом.

Депутат Мосгордумы рассказал гостям о развитии библиотечной сети района Орехово-Борисово, о модернизации учреждений и широкой гамме интеллектуальных активностей, которую предлагают горожанам московские библиотеки нового типа.

Библиотека №147, носящая имя поэта-песенника Сергея Орлова, открылась в мае 2022 года после капитального ремонта.

"Наша "Орловка" стала мультиформатным культурным, интеллектуальным центром округа. Время бежит, и у москвичей растут запросы. В итоге мы уходим от формата классических читален, "обычные" библиотеки превращаются в современные библиоцентры, где каждый может найти занятие по душе, выбрать свое из множества мероприятий насыщенной программы", – отметил Орлов.

Он подчеркнул, что после реконструкции в "Орловке" появился большой зал со сценой, световыми и звуковыми эффектами, где проводятся лекции и кинопоказы. Также появились коворкинг-зона с доступом в интернет и новое книгохранилище. "Изюминка" библиотеки – огромные панорамные окна, светлый легкий дизайн.

В столице также работают свыше 40 литературных мастерских, открытых в рамках проекта "Московское долголетие". Здесь горожане старшего возраста могут освоить азы писательского искусства под руководством педагогов. Посещать курсы могут как новички, так и люди с опытом.

