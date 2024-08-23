Депутат МГД Самышина: в районе Якиманка нашли помещение для библиотеки

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В помещении объединения культурных и досуговых центров Центрального административного округа (ОКЦ ЦАО) на улице Большой Якиманке, которое недавно было отремонтировано, можно было бы устроить библиотечный отдел. Об этом депутат Московской городской думы Елена Самышина рассказала Агентству "Москва" по итогам встречи с заместителем директора ОКЦ ЦАО Евгением Шелгуновым и начальником управления сценического искусства ОКЦ ЦАО Викторией Ветютневой.

"Люди пришли, детей привели на занятия, тут же оформили читательский билет, заказали книжку, получили. Пришли через неделю, сюда же сдали. Надо быть ближе к людям", – сказала Самышина.

Она выразила уверенность, что в центре, где скоро начнут работу детские кружки, библиотека будет востребована.

Дело в том, что совсем недавно глава муниципального округа Светлана Прокопенкова пожаловалась депутату на отсутствие учреждений подобного рода в Якиманке. Депутат МГД сообщила, что напишет обращение в префектуру ЦАО, и надеется, что там, как и в руководстве ОКЦ ЦАО, поддержат идею организации библиотечного отдела в здании на улице Большой Якиманке.

Ранее Самышина встретилась с жителями столичного района Хамовники, возмущенными состоянием территории после снесенного объекта самостроя у станции метро "Спортивная". На встрече были озвучены пожелания местных жителей. По итогам встречи было принято решение разработать концепцию развития территории с учетом пожеланий жителей.