Школа с IT-полигоном и медиатекой построена в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ТиНАО введена в эксплуатацию школа в составе ЖК "Бунинские луга" в Коммунарке по адресу проспект Куприна, дом 24, строение 4. Площадь образовательного учреждения – 28 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Ефимов рассказал, что четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи учащихся. Свои двери для детей школа откроет в День знаний, 1 сентября. Объект будет включен в городскую систему образования. Всего в составе ЖК строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники – все объекты передадут городу, уточнил заммэра.

В новой школе оборудовали 48 учебных кабинетов, а также лаборатории, мастерские, зал для мероприятий, библиотеку с медиатекой, медкабинет, два спортзала, гимнастический и танцевальный залы. Кроме того, в учреждении откроют шахматный кружок и мастерскую акварельной живописи и музыки. К зданию прилегает благоустроенная территория с газонами, кустарниками и деревьями. Организованы футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что ведомство уже выдало документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу. На всех этапах строительства школы инспекторы провели восемь контрольно-надзорных мероприятий.

В свою очередь, руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что отличительной особенностью школы является IT-полигон с робоклассами и изменяемым пространством, зоной для испытания и пилотирования летательных аппаратов. Отдохнуть в перерывах между занятиями школьники смогут в холлах и атриуме.

По словам Жидкина, в школах и детских садах, проектируемых и возводящихся в ТиНАО, учтены вопросы безопасности учащихся, воспитателей и педагогов. Помещения оборудованы системами охранного видеонаблюдения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системами контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Помимо этого, созданы посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.

Ранее сообщалось, что на территории "Первого квартала" в Видном к концу году появится новая школа на 1 675 мест. Внутри тематические классы заменят кластерами – медиа- и арт-, спортивный, естественно-научный и технологический, в которых будут универсальные помещения для изучения разных предметов, без привязки урока к конкретному кабинету. Также рядом с учреждением появится стадион, который расположится в самой низкой точке участка и будет соединен с остальной территорией пешеходным виадуком.