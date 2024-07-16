Общедоступный стадион и новая школа появятся в Видном к концу года

Фото: пресс-служба ООО "Брусника"

Новая школа на 1 675 мест появится на территории "Первого квартала" в Видном к концу года, сообщает пресс-служба девелопера "Брусника".

"Стержнем здания станет открытый атриум высотой в четыре этажа. Его будет венчать зенитный фонарь, через который в помещение будет попадать естественный свет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в учебном заведении тематические классы заменят кластерами – медиа- и арт-, спортивный, естественно-научный и технологический, в которых будут универсальные помещения для изучения разных предметов, без привязки урока к конкретному кабинету.

Главным элементом инфраструктуры школы станет стадион, который расположится в самой низкой точке участка и будет соединен с остальной территорией пешеходным виадуком. Доступ к спортивному объекту во внеучебное время получат все жители квартала.

В состав стадиона войдут футбольное поле, беговые дорожки, воркаут-зоны, теннисные столы. По периметру установят камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе "Безопасный регион", отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что школа с IT-полигоном и инженерными лабораториями появится в Нагатино-Садовниках. Образовательное учреждение будет состоять из трех смежных прямоугольных строений высотой в 3–4 надземных этажа.

Кроме учебных помещений, в учреждении сделают многофункциональное многосветное пространство, которое может выполнять функцию актового зала, спортзалы и кабинеты для внеурочных занятий. На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную зону, места для подвижных игр и отдыха.