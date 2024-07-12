Школа с IT-полигоном и инженерными лабораториями появится в Нагатино-Садовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Нагатино-Садовники стартовало строительство новой школы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал, что сейчас готовы котлован и фундамент, рабочие приступили к устройству вертикальных конструкций. Общая площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 675 учеников. После ввода в эксплуатацию здание передадут в столичную систему образования, указал Ефимов.

Образовательное учреждение будет состоять из трех смежных прямоугольных строений высотой в 3–4 надземных этажа. Школу строят по адресу 2-й Нагатинский проезд, владение 2/3. Под зданием будет подземный этаж для размещения инженерно-технических помещений и зоны выкладки коммуникаций, отметили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

В новой школе расположатся кабинеты для индивидуальных занятий, IT-полигон и инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью зонирования. Кроме учебных помещений, в учреждении сделают многофункциональное многосветное пространство, которое может выполнять функцию актового зала, спортзалы и кабинеты для внеурочных занятий. На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную зону, места для подвижных игр и отдыха.

Председатель Мосгорстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что ранее комитет уже выдал застройщику необходимую разрешительную документацию. Контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться на протяжении всего строительства школы. Первый выезд по утвержденной программе запланирован на август. Специалисты проверят границы земельного участка, выполнение работ подготовительного периода и посадку здания в соответствии с требованиями проекта, отметил он.

Ранее сообщалось, что девелопер возведет в районе Троицк образовательный комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ) и передаст его городу. В состав комплекса войдут школа на 150 учеников, детский сад на 100 воспитанников и инфраструктурные объекты. Он появится в деревне Яковлево, недалеко от Новотроицкого шоссе.

