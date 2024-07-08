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08 июля, 23:15

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В Москве стартовала программа капитального ремонта школ

В Москве стартовала программа капитального ремонта школ

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В Москве стартовала программа капитального ремонта школ. В первый этап проекта попал корпус для начальных классов школы № 14 на улице Академика Анохина. Все строительные работы займут около 16 месяцев – с мая 2024-го по сентябрь 2025 года, уточнила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Александра Корнеева.

По его словам, подготовка к программе была начата заранее для максимального удобства жителей. На данный момент специалисты уже демонтировали все покрытия, стяжку и потолок. Сейчас приступают к перепланировке окон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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