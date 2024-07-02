02 июля, 10:15Транспорт
"Мой район. Новости": городской вокзал Митьково запустят до конца 2024 года
До конца года в Москве заработает новый вокзал Митьково на МЦД-3. В будущем он улучшит транспортную доступность для 100 тысяч москвичей. Объект, который находится на стыке районов Сокольники и Красносельский, готов на 90%.
В данный момент специалисты прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают конструкцию наземного вестибюля, делают остекление турникетного зала. Самые сложные работы строители провели еще до запуска диаметра.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".