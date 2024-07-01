Кардиолог Чайковская: вода, фрукты и отказ от вредных привычек помогут пережить жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям мегаполисов будет легче пережить жару, если они будут пить много воды, употреблять в пищу овощи и фрукты и откажутся от вредных привычек, рассказала кардиолог, аритмолог, реабилитолог Мария Чайковская.

Чтобы безопасно перенести период жары, врач призвала одеваться по погоде, отдавая предпочтение просторным вещам из натуральных тканей. Кроме того, подходящей для высокой температуры она назвала дорогую высокотехнологичную одежду из синтетических материалов с высокими влагоотводящими свойствами.

Также Чайковская напомнила об обязательности головного убора и рекомендовала избегать прямых солнечных лучей. Она посоветовала оставаться в тени и пользоваться качественными солнцезащитными средствами.

Кроме того, врач отметила, что перенести жару будет проще в помещениях, оснащенных кондиционерами или мощными вентиляторами. Однако для людей, которые страдают от нарушений адаптационных возможностей, что является частым симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, перепад температур более пяти градусов является нежелательным, подчеркнула кардиолог.

В жару она посоветовала пить как можно больше жидкости, назвав минимальным объемом два литра воды. Эксперт также заявила о важности восполнения дефицита минералов в случае слишком обильного потоотделения. При наличии возможности и необходимости врач рекомендовала принимать прохладный душ.

Также, по словам Чайковской, в жаркие дни стоит отдать предпочтение легкой пище, которую нужно употреблять небольшими порциями. Кроме того, она обратила внимание, что овощи и фрукты помогут насытить организм необходимыми витаминами и восполнить нехватку жидкости.

При этом кардиолог призвала полностью исключить во время жары алкоголь, который способствует обезвоживанию организма. Также она посоветовала отказаться в этот период от курения, объяснив это тем, что никотин на фоне повышенной температуры воздуха может привести к многократному увеличению риска тромбообразования.

Кроме того, врач посоветовала перенести физическую активность на прохладное время дня, которое наступает до 8 часов утра и после 20 часов вечера. При этом в пик жары, который приходится на период с 14 до 17 часов, Чайковская рекомендовала отдохнуть и восстановить силы. Она также призвала следить за своим самочувствием и менять планы, исходя из потребностей организма.

"Аномально теплая погода негативно сказывается на здоровье всех людей, однако сильнее всего страдают те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, пожилые и дети", – приводит ее слова "Доктор 24".

Эксперт обратила внимание, что обильное потоотделение, характерное для жаркого периода, приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме, что оказывает отрицательное воздействие на питание мышц и общую работу организма, приводя к росту частоты сердечных приступов.

Другим осложняющим жаркий период фактором врач назвала риск получения тепловых и солнечных ударов, которые приводят к повышению температуры тела, головокружению, учащению пульса и тошноте. Реже человек может лишиться сознания или почувствовать судороги.

При этом тяжелее всего в жару приходится жителям крупных городов, отметила эксперт. Она объяснила это тем, что в мегаполисах мало зеленых насаждений, которые способны снизить отрицательный эффект от высокой температуры воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в столице до четверга, 4 июля, включительно прогнозируется аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов. Синоптик подчеркнул, что в Москве наступил период супержаркой погоды, когда температура длительный период будет превышать норму.