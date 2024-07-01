Зарядки type-C появились в поезде "Москва-2024"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Зарядки type-C появились новом составе поезда "Москва-2024", как того просили пассажиры столичного метро. Об этом пишет телеграм-канал столичного Дептранса.

В пресс-службе напомнили, что в апреле более 12 тысяч горожан поделились своим мнением о том, каким должен быть поезд будущего. Большинство пожелало появления разъемов для зарядки гаджетов типа type-C.

Первый из таких поездов уже поступил в метро и скоро должен появиться на Замоскворецкой линии. Также на поручнях в вагонах стало на 32 зарядных порта больше, а дополнительные зарядки добавили у межвагонных переходов и около специальных мест для инвалидов в головных вагонах.

"На Замоскворецкую линию сейчас выходят уже до 15 самых современных поездов "Москва-2024", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уже рассказывал, что старые поезда на Замоскворецкой линии планируют заменить за два года. К 2026 году их обновят составами "Москва-2024" и "Москва-2026". На момент 24 июня по зеленой ветке курсировали уже 13 новых поездов.

