01 июля, 18:30Город
"Мой район. Новости": в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог
В ТиНАО до конца 2024 года построят еще 45 километров дорог. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
В том числе строители проложат первую очередь магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово. Она пройдет от улицы Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген до трассы М-3. Новая дорога разгрузит Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАДа до Новых Ватутинок.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".