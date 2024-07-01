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01 июля, 18:30

Город

"Мой район. Новости": в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

"Мой район. Новости": в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

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В ТиНАО до конца 2024 года построят еще 45 километров дорог. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В том числе строители проложат первую очередь магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово. Она пройдет от улицы Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген до трассы М-3. Новая дорога разгрузит Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАДа до Новых Ватутинок.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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