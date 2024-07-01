Глава департамента развития новых территорий Москвы рассказал о рынке труда в ТиНАО

Более половины жителей ТиНАО нашли работу в пределах своего округа. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что в ТиНАО создаются крупные объекты с рабочими местами. Среди них – пищевой кластер, строительный кластер и кластер объектов промышленного назначения.

Большое интервью с Владимиром Жидкиным выйдет в понедельник, 1 июля, в эфире телеканала Москва 24.