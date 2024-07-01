Глава департамента развития новых территорий Москвы рассказал о школах и детсадах в ТиНАО

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что одновременно с возведением новых жилых массивов в ТиНАО власти города, а также девелоперы, строят детские сады и школы. Он подчеркнул, что все образовательные учреждения проектируются с запасом по количеству мест.

По словам Жидкина, около трех четвертей средних и дошкольных учебных заведений строят застройщики, еще одну четвертую объектов – город.

Большое интервью с Владимиром Жидкиным выйдет в понедельник, 1 июля, в эфире телеканала Москва 24.