Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Почти 100 километров новых дорог появится в ТиНАО до 2026 года, а в этом году планируется возвести 45 километров дорог.

Сергей Собянин отметил, что за последние 12 лет в новых округах построили 390 километров дорог. В том числе специалисты реконструировали Калужское шоссе и 13 километров Варшавского, проложили крупные магистрали, создали улично-дорожную сеть на территории административно-делового центра в Коммунарке и участок ЦКАД.

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