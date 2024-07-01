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Новости

01 июля, 08:45

Новости

Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Собянин: за 12 лет в Троицком и Новомосковском округах построено 390 км дорог

Собянин: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве

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Почти 100 километров новых дорог появится в ТиНАО до 2026 года, а в этом году планируется возвести 45 километров дорог.

Сергей Собянин отметил, что за последние 12 лет в новых округах построили 390 километров дорог. В том числе специалисты реконструировали Калужское шоссе и 13 километров Варшавского, проложили крупные магистрали, создали улично-дорожную сеть на территории административно-делового центра в Коммунарке и участок ЦКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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