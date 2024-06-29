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29 июня, 16:55

Транспорт

"Мой район. Новости": поезда на Замоскворецкой линии метро заменят на новые за два года

"Мой район. Новости": поезда на Замоскворецкой линии метро заменят на новые за два года

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В 2026 году все поезда на Замоскворецкой линии метро полностью заменят на современные составы "Москва-2024" и "Москва-2026". По данным на 2024 год, на линии курсируют уже 13 современных составов.

Новые поезда заметно отличаются от предыдущей версии. Так, пространство в вагоне стало шире, разъемы для зарядки телефонов теперь расположены в поручнях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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