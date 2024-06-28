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28 июня, 13:30

Транспорт

Артемий Лебедев рассказал о навигации в Московском транспорте

Артемий Лебедев рассказал о навигации в Московском транспорте

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Дизайнер Артемий Лебедев в программе "Москва едет" заявил, что в столичном транспорте сейчас свыше 20 типов навигационных элементов. Это напольные, настенные, подвесные указатели, цифровые табло, мобильные приложения и даже QR-коды.

Новые подходы к транспортной навигации город начал формировать еще в 2013 году, когда больше половины москвичей проголосовали за новую схему метро.

Как работают специалисты над созданием современных систем информирования – в эфире телеканала Москва 24.

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