Артемий Лебедев рассказал о навигации в Московском транспорте

Дизайнер Артемий Лебедев в программе "Москва едет" заявил, что в столичном транспорте сейчас свыше 20 типов навигационных элементов. Это напольные, настенные, подвесные указатели, цифровые табло, мобильные приложения и даже QR-коды.

Новые подходы к транспортной навигации город начал формировать еще в 2013 году, когда больше половины москвичей проголосовали за новую схему метро.

Как работают специалисты над созданием современных систем информирования – в эфире телеканала Москва 24.