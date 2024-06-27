Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 28 и 29 июня

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На Курском и Рижском направлениях МЦД-2 28 и 29 июня изменится расписание движения поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, 28 июня с 11:00 до 19:00 на всем МЦД-2 часть поездов отменят, интервалы движения частично увеличат до 24 минут во внепиковые часы. Также 28 и 29 июня после 20:00 отменят часть поездов. Некоторые составы проследуют укороченными маршрутами: со стороны Подольска – от и до Царицына, со стороны Нахабина – от и до Курского вокзала и Люблина.

Кроме того, интервалы движения увеличат: на всем МЦД-2 – до 20 минут, на участке от Подольска до Царицына – до получаса, от/до Курского вокзала – до 1 часа. Также изменят время отправления последних поездов. Во время окон проведут модернизацию инфраструктуры станции Царицыно.

Между тем движение автомобилей перекроют в районе стадиона "Лужники" 29 июня из-за проведения концерта. Машины не смогут проехать с 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора и с 19:00 на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой, 3-й Фрунзенской, а также в Проектируемом проезде № 2309.