Движение в районе стадиона "Лужники" будет закрыто 29 июня из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобильное движение перекроют в районе стадиона "Лужники" 29 июня из-за проведения концерта. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение будет закрыто с 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора и с 19:00 на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой, 3-й Фрунзенской, а также в Проектируемом проезде № 2309", – уточняется в публикации.



телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Кроме того, в этот день (с 00:01 и до окончания концерта) парковать автомобили на указанных участках будет запрещено. Департамент просит водителей заранее прокладывать пути объезда.

Ранее автомобилистов предупредили об ограничении движения на некоторых улицах столицы из-за московского выпускного в Парке Горького и выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце с 28 по 29 июня. Так, с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня нельзя будет проехать по улице Ильинке и по проезду от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

