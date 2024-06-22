Движение на участках Костомаровской и Андроньевской набережных ограничат с 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участках Костомаровской и Андроньевской набережных и на Костомаровском мосту закроют для движения одну полосу с 24 июня до 1 октября из-за ремонтных работ, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Так, полосу на Костомаровском мосту в сторону Садового кольца от дома 10, строение 1 по Костомаровскому переулку до дома 57, строение 8 по улице Николоямская закроют с 24 июня по 31 июля.

При этом на Андроньевской набережной от Николоямской набережной до Костомароского моста и на Костомаровской набережной в районе Костомаровского моста движение полосы будет перекрыто с 24 июня по 10 июля и с 1 августа по 3 сентября.

Также в местном проезде в районе Андроньевской набережной от дома 10, строение 1 по Костомаровскому переулку до дома 57, строение 8 по улице Николоямская полосу частично закроют с 24 июня по 10 июля и с 1 августа по 3 сентября.

Кроме того, на Костомаровском мосту в сторону аналогичных адресов перекроют полосу с 1 августа по 3 сентября и с 10 сентября по 1 октября.

Ранее москвичей предупредили о закрытии ряда улиц в СЗАО и ЗАО 23 июня из-за триатлона. Например, с 07:00 до 13:45 перекроют движение на Крылатской улице, от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники, а также на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мнёвники, от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы.