Ряд улиц в СЗАО и ЗАО будет закрыт 23 июня из-за триатлона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В воскресенье, 23 июня, некоторые улицы в СЗАО и ЗАО закроют для движения транспорта. Ограничения на дорогах связаны с проведением "Большого Московского триатлона", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, с 07:00 до 13:45 перекроют движение на Крылатской улице, от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники, а также на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мнёвники, от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы.

В это же время движение закроют в боковом проезде Крылатской улицы, от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала, и на съезде на Северо-Западную хорду (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы.

Кроме того, с 00:01 до окончания мероприятия на Крылатской улице, от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники, нельзя будет парковаться. В Дептрансе попросили горожан быть внимательными и обращать внимание на знаки.

Ранее стало известно, что движение транспорта временно перекроют 23 июня на ряде улиц в ЦАО, ТиНАО и ЗАО из-за проведения велогонки "Пять колец". Так, с 11:00 до 16:30 дороги перекроют на улице Косыгина и на Университетской площади. На участках временных ограничений с 00:01 до завершения велогонки будет запрещена парковка.

