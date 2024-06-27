27 июня, 12:33Мэр Москвы
Собянин рассказал о модернизации системы психологической помощи в Москве
Фото: sobyanin.ru
Одним из важных мероприятий этого года станет модернизация психологической помощи москвичам. В мае-июне этого года уже открыли два первых центра ментального здоровья (ЦМЗ), ориентированные на пациентов с психосоматическими расстройствами. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.
Мэр рассказал, что в центрах работают высококвалифицированные и опытные специалисты Депздрава Москвы – врачи-психотерапевты, медицинские психологи, а также психологи столичного департамента труда и соцзащиты населения. Главая задача специалистов ЦМЗ – правильно определить причину недуга. Если же причина лежит в плоскости соматических заболеваний, то продолжать лечиться пациент будет в поликлинике или стационаре, указал Собянин.
Однако, если причина в ментальном здоровье, и расстройство можно вылечить методами психотерапии, то врачи центров предложат пациентам комплексное лечение, включающее индивидуальные и групповые консультации, тренинги и процедуры инструментальной терапии, добавил градоначальник.
По его словам, в оформлении ЦМЗ постарались сделать особую исцеляющую атмосферу спокойствия и уюта. В дизайне использованы натуральные тона и фактуры, эргономичная мебель и мягкий свет. Также в зонах ожидания созданы комфортные пространства с элементами природного дизайна и растениями.
Самый крупный центр расположен на Рабочей улице. В нем установлено современное оборудование, которое позволяет применять наиболее эффективные методики лечения психологических недугов. Среди них:
- очки виртуальной реальности;
- БОС-процедуры;
- аппарат транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС);
- аппарат транскраниальной электростимуляции;
- нормобарическая гипокситерапия;
- светолечение или фотохромотерапия.
Как отметил Собянин, москвичей в ЦМЗ при необходимости может направить врач городской поликлиники, имеющий возможность записать пациента напрямую. Однако горожане могут записаться и самостоятельно через мобильные приложения "ЕМИАС. ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также на порталах mos.ru и emias.info.
Мэр выразил надежду, что москвичи оценят новые центры, почувствуют качество помощи и заботу о своем здоровье. Если проект понравится людям, то такие центры откроются по всей Москве, подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести дополнительную процедуру верификации для пользователей Сети, предлагающих услуги психолога. Инициатива подразумевает обязать администрацию интернет-ресурсов запрашивать у владельцев аккаунтов, предлагающих психологическую помощь, электронные копии документов о наличии высшего профильного образования по специальности "психолог", "психотерапевт" или "психиатр".
После прохождения соответствующей проверки аккаунт или сообщество специалиста сможет получить графическую маркировку "Этому психологу можно доверять".
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