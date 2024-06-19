Вице-спикер ГД Чернышов предложил проверять образование психологов в Сети

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В России могут ввести дополнительную процедуру верификации для пользователей интернета, которые предлагают услуги психолога. Обращение с таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, а также главе Роскомнадзора Андрею Липову.

Инициатива подразумевает обязать администрацию ресурсов Сети запрашивать у владельцев аккаунтов, которые предлагают россиянам психологическую помощь, электронные копии документов о наличии высшего профильного образования по специальности "психолог", "психотерапевт" или "психиатр".

После прохождения проверки аккаунт или сообщество специалиста будет получать специальную графическую маркировку "Этому психологу можно доверять". Те страницы, которые не прошли данную верификацию, будут отмечаться как подозрительные.

По словам Чернышева, не все специалисты, которые предлагают свои услуги в интернете, в действительности являются психологами и психотерапевтами с профильным высшим образованием.

"Большинство из них – выпускники несертифицированных школ, в том числе онлайн, либо люди, не обладающие никакой спецподготовкой, но зарабатывающие деньги на страхах и тревогах россиян", – приводит слова парламентария RT.

Вице-спикер отметил, что такие "эксперты" зачастую находят клиентов именно через социальные сети или на сайтах бесплатных объявлений и услуг.

Чернышов также обратил внимание на отсутствие гарантий того, что псевдоспециалист, который оказывает гражданам страны психологическую помощь, не нарушает при этом этические нормы и принципы.

Ранее сообщалось, что, по результатам одного из исследований, наиболее востребованными среди россиян психологами стали те специалисты, которые работают в подходе когнитивно-поведенческой терапии. Несмотря на то что эта сфера подразумевает значительный объем самостоятельной работы клиента над своим состоянием, такие психологи могут зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

