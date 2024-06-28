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28 июня, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": станцию "Потапово" построят недалеко от Потаповской Рощи

"Мой район. Новости": станцию "Потапово" построят недалеко от Потаповской Рощи

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Строительство станции "Потапово" вышло на финишную прямую. Она станет продолжением Сокольнической линии метро и расположится недалеко от улицы Потаповской Рощи. После открытия станции пассажиры смогут быстрее доезжать до БКЛ, а путь до "Проспекта Вернадского" сократится почти на 10 минут.

Помимо продолжения Сокольнической линии метро, жители ТиНАО с нетерпением ждут открытия первого участка Троицкой линии. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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