Подвижной состав на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью обновится к 2030 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Подвижной состав на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью обновят к 2030 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

По словам вице-мэра, обновление составов на одной из самых протяженных линий московского метро начнется примерно в 2027 году после полной замены поездов на Замоскворецкой линии.

Сейчас на линии ходят составы типа "Номерной". Многие из них прошли капитальный ремонт и полную замену салона. С 2011 года город купил 10 поездов серии 81-717.6 для Люблинско-Дмитровской линии. В 2018 году на линии открыли новое электродепо "Лихоборы" с самым современным оборудованием для обслуживания, диагностики и ремонта поездов.

Ликсутов рассказал, что в прошлом году полностью укомплектовали вагонами современного поколения БКЛ и Калужско-Рижскую линию, в этом году начали обновление на Замоскворецкой линии.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал о начале первого этапа благоустройства территории возле станции Серп и Молот МЦД-4. В рамках работ будут обновлены покрытие тротуаров, проезжей части, улучшат освещение, поставят новые остановочные павильоны и сделают парковочные карманы. Вице-мэр назвал главной задачей улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей.