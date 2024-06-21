Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Четыре станции Троицкой линии метро осенью откроют для пассажиров. Благодаря этому поездки станут удобнее для жителей Обручевского района, Конькова, Теплого Стана и поселка Мосрентген. Об этом во время пуска первого участка линии заявил Сергей Собянин.

Пока на объектах еще идут активные работы. В ближайшее время стартует обкатка маршрута и пуско-наладочные испытания систем.

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