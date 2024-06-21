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Новости

21 июня, 15:15

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Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости мира: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

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Четыре станции Троицкой линии метро осенью откроют для пассажиров. Благодаря этому поездки станут удобнее для жителей Обручевского района, Конькова, Теплого Стана и поселка Мосрентген. Об этом во время пуска первого участка линии заявил Сергей Собянин.

Пока на объектах еще идут активные работы. В ближайшее время стартует обкатка маршрута и пуско-наладочные испытания систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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