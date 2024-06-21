Порывистый ветер ожидается в Москве 21 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду ожидается в Москве 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В ведомстве призвали горожан парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра на улице. При необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01, заключили в ведомстве.

В телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы также попросили граждан быть внимательными на улице из-за усиления ветра и не укрываться под деревьями. В ЦОДД призвали автомобилистов соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения. В столичном Дептрансе уточнили, что сильный ветер сохранится до конца дня.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал ветреную погоду без осадков в Москве 21 июня. По словам синоптика, в пятницу погоду будет формировать гребень антициклона. Скорость порывов ветра не превысит 10 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит 20–22 градуса тепла.

