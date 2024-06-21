Сильный ветер ожидается в Москве 21 июня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ветреная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 21 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Скорость порывов ветра не превысит 10 метров в секунду.

"Максимальная температура воздуха в столице 20–22 градуса, в Подмосковье от 18 до 23 градусов тепла", – написал он в своем телеграм-канале.

Атмосферное давление окажется ниже нормы и зафиксируется на отметке в 743 миллиметра ртутного столба.

Накануне в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду, а температура воздуха за два часа упала на 12 градусов.

