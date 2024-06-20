Больше половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе 20 июня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Около 39 миллиметров осадков выпало местами в столичном регионе 20 июня, что превышает половину месячной нормы текущего месяца, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

При этом, как отметил синоптик, скорость ветра достигала 25 метров в секунду, а температура в Москве за два часа упала на 12 градусов.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за весь период метеорологических наблюдений и побил рекорд 1942 года.

Днем 20 июня на столицу обрушился десятибалльный шторм. Из-за урагана в столице погибли два человека, еще 18 госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получают необходимую медпомощь в полном объеме, врачи проводят весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий.

Вместе с тем отключение электроснабжения произошло в 6 городских округах Московской области.

Более того, из-за дождя в столице временно приостановили работу парки и фестивальные площадки. При этом поезда "Аэроэкспресса" продолжают курсировать в штатном режиме.