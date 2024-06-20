Текущий июнь в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за весь период метеорологических наблюдений и побил рекорд 1942 года, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что, по предварительным данным на климатической станции ВДНХ, сумма осадков за 20 июня составила 17 миллиметров.

Помимо этого, в беседе с Life.ru Позднякова объяснила, что в этот день в столице не было смерчей. По ее словам, в некоторых местах города образовывались завихрения под кучевыми облаками, но земли они не достигали.

"Смерч – это когда образуется мощный вихрь, который от облака достигает земли, и за счет вращающихся движений у земли он усиливает основной воздушный поток", – сказала синоптик.

Специалист уточнила, что порывы ветра валили деревья и незакрепленные конструкции. Как объяснила метеоролог, это произошло потому, что почва в столице переувлажненная.

Днем 20 июня по Москве прошел десятибалльный шторм. Порывы ветра достигли отметки в 25 метров в секунду, или 90 километров в час. По данным синоптиков, экстремальные погодные условия сохранятся до конца суток.

В городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за непогоды в столице погибли два человека, еще 18 госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получают необходимую медпомощь в полном объеме, врачи проводят весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий.

Вместе с тем отключение электроснабжения произошло в 6 городских округах Московской области.

Более того, из-за дождя в городе временно приостановили работу парки и фестивальные площадки. При этом поезда "Аэроэкспресса" продолжают курсировать в штатном режиме.

Новости часа: десятибалльный шторм прошел по Москве 20 июня



