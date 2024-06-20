"Яндекс" ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч в Москве до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Яндекс" ограничил скорость своих электросамокатов в Москве до 20 километров в час до конца дня 20 июня.

Горожане могут в любой момент поставить поездку на паузу, чтобы переждать непогоду, накрывшую столицу, и найти парковку.

20 июня Москву накрыл десятибалльный шторм, порывы ветра которого достигли 25 метров в секунду, или 90 километров в час.

Из-за урагана в столице погибли два человека, еще 18 госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получают необходимую медпомощь в полном объеме, врачи проводят весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий.

Вместе с тем отключение электроснабжения произошло в 6 городских округах Московской области.

Более того, из-за дождя в столице временно приостановили работу парки и фестивальные площадки. При этом поезда "Аэроэкспресса" продолжают курсировать в штатном режиме.

