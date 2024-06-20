Два человека погибли в результате урагана в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Два человека погибли, еще 18 госпитализировали в Москве из-за урагана, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Ведомство уточнило, что угрозы для жизни пострадавших нет.

"Среди госпитализированных четыре ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Все пациенты получают необходимую медпомощь в полном объеме, врачи проводят весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий.

Днем 20 июня по Москве прошел десятибалльный шторм. Порывы ветра достигли отметки в 25 метров в секунду, или 90 километров в час. По данным синоптиков, экстремальные погодные условия сохранятся до конца суток.

В городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

На севере Москвы в результате падения дерева погиб мужчина. Он скончался от полученных травм на месте.

На Енисейской улице сильный порыв ветра сорвал металлический лист, который ударил по трамваю. В результате инцидента два человека получили легкие травмы.

Кроме того, во время непогоды оказались повреждены более 300 автомобилей, а от ветра упали свыше 700 деревьев. При этом системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме.

