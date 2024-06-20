Свыше 700 деревьев упали в Москве во время непогоды

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Более 300 автомобилей оказались повреждены в Москве во время непогоды, а от ветра упали свыше 700 деревьев. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия ливня и урагана в столице.

"Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы", – рассказал заммэра.

По его словам, основной объем осадков оперативно приняла водосточная сеть, при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Специалистам удалось не допустить подтоплений городских территорий.

"В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются", – уточнил Бирюков.

Также он отметил, что системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме.

Заммэра предупредил, что неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в столице до конца дня, в связи с чем горожанам необходимо быть внимательными на улице.

Днем 20 июня по Москве прошел десятибалльный шторм. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, или 90 километров в час. Давление воздушного потока во время шторма составляло 45–50 килограммов на квадратный метр. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

В связи с непогодой работу в Москве временно приостановили парки и фестивальные площадки. Жителей столицы призвали воздержаться от пребывания на улице.

К настоящему времени известно об одном погибшем в Москве из-за непогоды. На мужчину упало дерево. От полученных травм он скончался на месте.

Кроме того, во время урагана в Москве сильный порыв ветра сорвал металлический лист, который ударил по трамваю на Енисейской улице. В результате инцидента два человека получили легкие травмы.

