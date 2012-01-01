Синоптик Цыганков: ливни закончатся в Москве в ночь на 21 июня

Непогода не отпускает Москву: 20 июня город до вечера будут заливать сильные дожди. Кроме того, есть даже вероятность образования смерчей. Рассказываем, как столица подготовилась к очередному приходу стихии и когда ждать ухода ливней.

"Вероятность формирования смерчей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности снова объявлен в Московском регионе из-за непогоды: в этот раз он продлится до 22:00 20 июня.



Сергей Собянин мэр Москвы 20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице.

Для посещения временно закрыты столичные парки, фестивальные площадки и Московский зоопарк, а в ГУ МЧС автомобилистов призвали снижать скорость, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин и избегать резких маневров. Кроме того, в ведомстве рекомендовали не парковать авто рядом с деревьями, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями во время дождя.

Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Дома, объекты транспорта и торговли, а также строящиеся здания защищены от порывов ветра, подготовлены источники аварийного питания. Оперативный и ремонтный персонал находятся на круглосуточном дежурстве, добавили в комплексе городского хозяйства.

Кроме того, в "Мосводостоке" отметили, что сточная сеть готова к сверхинтенсивному ливню. По всему городу дежурят 300 бригад и 290 единиц спецтехники, а у специалистов есть все необходимое для быстрой ликвидации временных скоплений воды.

Когда ждать солнца?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июнь в Москве уже вошел в тройку самых дождливых за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. Как рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с начала месяца в городе выпало 213% нормы осадков.

При этом ждать сухой погоды осталось недолго: после сегодняшних осадков в ближайшие дни ливней уже не ожидается, а кратковременные дожди пройдут лишь 23 и 24 июня, рассказал Москве 24 заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, поливать перестанет уже в ночь на пятницу, 21 июня – в городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, а днем температура воздуха составит 22...24 градуса тепла. При этом ветер ожидается с порывами до 15 метров в секунду.

"В ночь на субботу – переменная облачность, без осадков, 11…13 градусов. Днем – так же переменная облачность, преимущественно без осадков, 22...24 градуса. Ветер северо-западный, свежий", – рассказал эксперт.



Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В ночь с субботы на воскресенье может где-то чуть-чуть капнуть кратковременный дождь и будет довольно свежо, 9...14 градусов. Днем, по прогнозу, 20…25, где-то так же может несущественно пройти короткий дождь. И то же в понедельник: днем возможны небольшие осадки, температура – 20…25 градусов.

При этом во вторник и среду, 25 и 26 июня, дождей в столице уже не ожидается. По данным синоптика, погода будет малооблачной с температурой воздуха 21...26 градусов.