Школу, детсад и стартап-студию возведут в ТиНАО в рамках инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в поселении Сосенском построят школу на 1,1 тысячи мест, в районе поселка Газопровод – детский сад для 225 воспитанников, а в Троицке – стартап-студию "Техноспарк", состоящую из нескольких зданий, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на постройки город выделил 214 гектаров земли, на которых на разных стадиях идет реализация 32 МаИП. Среди них – новые производства, многофункциональные центры, спортивные комплексы, инженерные объекты, при этом общая площадь всех объектов составит почти два миллиона "квадратов".

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, с начала 2024 года для реализации масштабных инвестпроектов город предоставил 16 земельных участков площадью почти 119 гектаров.

"На них планируется возведение производственных, спортивных и общественно-деловых объектов общей площадью свыше 950 тысяч квадратных метров", – пояснил Гаман.

Для возведения производств участки в рамках МаИП выделяются по ставке один рубль в год.

Ранее Ефимов рассказал, что город предоставил 39 инвесторам землю по льготной ставке за 1 рубль в год под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Как отметил вице-мэр, благодаря таким масштабным инвестиционным проектам в городе появятся новые высокотехнологичные и компактные промпредприятия, на которых будет создано свыше 24 тысяч рабочих мест.